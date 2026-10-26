Football PIck'em Contest: Week #9
WEEK 9 FOOTBALL PICKEM 2026
Oct. 30-Nov. 1
1. Aeschliman Construction: KU at TCU
2. Denison State Bank: KSU at Colorado
3. Beverley Brown & Co.: Missouri Western at Washburn
4. Bergsten Insurance: Emporia State at Northwest Missouri
5. Bumper To Bumper: Pittsburg State at Missouri Southern
6. Jayhawk TV & Appliances: Washington at Nebraska
7. Midwest Dixie: South Carolina at Oklahoma
8. Schlaegel's Popcorn: Arizona State at BYU
9. Luke Dillon Electric: MidAmerica Nazarene at Baker
10. Zwonitzer Propane: Benedictine at Missouri Valley
11. GNBank: Baylor at UCF
12. Wilson Tire: Oklahoma State at Iowa State
13. Lasting Impressions: Ohio State at USC
14. McManigal Electric: Utah at Cincinnati
15. Giant Communications: Arizona at Texas Tech
16. Ellis Boys: Kansas City at Denver
17. Haug Construction: Atlanta at Tampa Bay
18. The Farmers State Bank: Tennessee at Cincinnati
19. Holton Dental: Philadelphia at Washington
20. Holton Community Hospital: LA Chargers at LA Rams
21. Chris Gross Construction: Arizona at Dallas
22. Pizza Hut: Cleveland at Pittsburgh
23. Ginger Snips: Las Vegas at New York Jets
24. B & P Propane: New England at Miami
25. Morton Buildings: Minnesota at Detroit
TIE BREAKER:
Baltimore at Buffalo