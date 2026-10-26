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Football PIck'em Contest: Week #9

Mon, 10/26/2026 - 15:39 theholtonrecorder

WEEK 9 FOOTBALL PICKEM 2026

Oct. 30-Nov. 1

1. Aeschliman Construction: KU at TCU

2. Denison State Bank: KSU at Colorado

3. Beverley Brown & Co.: Missouri Western at Washburn

4. Bergsten Insurance: Emporia State at Northwest Missouri

5. Bumper To Bumper: Pittsburg State at Missouri Southern

6. Jayhawk TV & Appliances: Washington at Nebraska

7. Midwest Dixie: South Carolina at Oklahoma

8. Schlaegel's Popcorn: Arizona State at BYU

9. Luke Dillon Electric: MidAmerica Nazarene at Baker

10. Zwonitzer Propane: Benedictine at Missouri Valley

11. GNBank: Baylor at UCF

12. Wilson Tire: Oklahoma State at Iowa State

13. Lasting Impressions: Ohio State at USC

14. McManigal Electric: Utah at Cincinnati

15. Giant Communications: Arizona at Texas Tech

16. Ellis Boys: Kansas City at Denver

17. Haug Construction: Atlanta at Tampa Bay

18. The Farmers State Bank: Tennessee at Cincinnati

19. Holton Dental: Philadelphia at Washington

20. Holton Community Hospital: LA Chargers at LA Rams

21. Chris Gross Construction: Arizona at Dallas

22. Pizza Hut: Cleveland at Pittsburgh

23. Ginger Snips: Las Vegas at New York Jets

24. B & P Propane: New England at Miami

25. Morton Buildings: Minnesota at Detroit

TIE BREAKER:

Baltimore at Buffalo

week 9.pdf

The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

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