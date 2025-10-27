Home / News / FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK #9

Mon, 10/27/2025 - 12:36 theholtonrecorder
WEEK 9 FOOTBALL PICKEM 2025
Oct. 31-Nov. 2
 
1. Aeschliman Construction: Army Black at Air Force
 
2. Denison State Bank: Texas Tech at KSU
 
3. Beverley Brown & Co.: Oklahoma State at KU
 
4. Bergsten Insurance: Navy at North Texas
 
5. Bumper To Bumper: Georgia vs. Florida
 
6. Jayhawk TV: Oklahoma at Tennessee
 
7. McManigal Electric: USC at Nebraska
 
8. Trails Cafe: Missouri Southern at Pitt State
 
9. Luke Dillon Electric: Missouri Western vs. Washburn (away)
 
10. Zwonitzer Propane: Baker at Missouri Baptist
 
11. GNBank: South Carolina at Ole Miss
 
12. Wilson Tire: Arizona State at Iowa State
 
13. JT Roofing: Cincinnati at Utah
 
14. Midwest Dixie: Miami (FL) at SMU
 
15. Giant Communications: Kansas City at Buffalo
 
16. Bob Schwarz Financial: Minnesota at Detroit
 
17. Haug Construction: Denver at Houston
 
18. The Farmers State Bank: Chicago at Cincinnati
 
19. Holton Dental: Carolina at Green Bay
 
20. Holton Community Hospital: Atlanta at New England
 
21. Chris Gross Construction: San Francisco at New York Giants
 
22. Pizza Hut: LA Chargers at Tennessee
 
23. Ginger Snips: Jacksonville at Las Vegas
 
24. B & P Propane: Seattle at Washington
 
25. Morton Buildings: New Orleans at LA Rams
 
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Penn State at Ohio State
week 9.pdf

The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

