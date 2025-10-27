FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK #9
Mon, 10/27/2025 - 12:36 theholtonrecorder
WEEK 9 FOOTBALL PICKEM 2025
Oct. 31-Nov. 2
1. Aeschliman Construction: Army Black at Air Force
2. Denison State Bank: Texas Tech at KSU
3. Beverley Brown & Co.: Oklahoma State at KU
4. Bergsten Insurance: Navy at North Texas
5. Bumper To Bumper: Georgia vs. Florida
6. Jayhawk TV: Oklahoma at Tennessee
7. McManigal Electric: USC at Nebraska
8. Trails Cafe: Missouri Southern at Pitt State
9. Luke Dillon Electric: Missouri Western vs. Washburn (away)
10. Zwonitzer Propane: Baker at Missouri Baptist
11. GNBank: South Carolina at Ole Miss
12. Wilson Tire: Arizona State at Iowa State
13. JT Roofing: Cincinnati at Utah
14. Midwest Dixie: Miami (FL) at SMU
15. Giant Communications: Kansas City at Buffalo
16. Bob Schwarz Financial: Minnesota at Detroit
17. Haug Construction: Denver at Houston
18. The Farmers State Bank: Chicago at Cincinnati
19. Holton Dental: Carolina at Green Bay
20. Holton Community Hospital: Atlanta at New England
21. Chris Gross Construction: San Francisco at New York Giants
22. Pizza Hut: LA Chargers at Tennessee
23. Ginger Snips: Jacksonville at Las Vegas
24. B & P Propane: Seattle at Washington
25. Morton Buildings: New Orleans at LA Rams
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Penn State at Ohio State