Football PIck'em Contest: Week #8
WEEK 8 FOOTBALL PICKEM 2026
Oct. 23-25
1. Aeschliman Construction: Hiawatha at Holton
2. Denison State Bank: Valley Falls at Jackson Heights
3. Beverley Brown & Co.: Riverside at Royal Valley
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Doniphan West
5. Bumper To Bumper: Baylor at KU
6. Jayhawk TV & Appliances: KSU at Arizona State
7. Midwest Dixie: Washburn at Fort Hays State
8. Schlaegel's Popcorn: Central Missouri at Emporia State
9. Luke Dillon Electric: Central Oklahoma at Pittsburg State
10. Zwonitzer Propane: Oklahoma at Mississippi State
11. GNBank: Baker at Missouri Baptist
12. Wilson Tire: William Woods University at Benedictine
13. Lasting Impressions: Texas A&M at Alabama
14. McManigal Electric: Colorado at Oklahoma State
15. Giant Communications: Texas Tech at Cincinnati
16. Ellis Boys: Iowa State at Arizona
17. Haug Construction: West Virginia at TCU
18. The Farmers State Bank: Kansas City at Seattle
19. Holton Dental: Cleveland at Tennessee
20. Holton Community Hospital: Denver at Arizona
21. Chris Gross Construction: LA Rams at Las Vegas
22. Pizza Hut: Green Bay at Detroit
23. Ginger Snips: Indianapolis at Minnesota
24. B & P Propane: Cincinnati at Baltimore
25. Morton Buildings: Tampa Bay at Carolina
TIE BREAKER:
Pittsburgh at New Orleans