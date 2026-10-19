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Football PIck'em Contest: Week #8

Mon, 10/19/2026 - 16:57 theholtonrecorder

WEEK 8 FOOTBALL PICKEM 2026

Oct. 23-25

1. Aeschliman Construction: Hiawatha at Holton

2. Denison State Bank: Valley Falls at Jackson Heights

3. Beverley Brown & Co.: Riverside at Royal Valley

4. Bergsten Insurance: ACCHS at Doniphan West

5. Bumper To Bumper: Baylor at KU

6. Jayhawk TV & Appliances: KSU at Arizona State

7. Midwest Dixie: Washburn at Fort Hays State

8. Schlaegel's Popcorn: Central Missouri at Emporia State

9. Luke Dillon Electric: Central Oklahoma at Pittsburg State

10. Zwonitzer Propane: Oklahoma at Mississippi State

11. GNBank: Baker at Missouri Baptist

12. Wilson Tire: William Woods University at Benedictine

13. Lasting Impressions: Texas A&M at Alabama

14. McManigal Electric: Colorado at Oklahoma State

15. Giant Communications: Texas Tech at Cincinnati

16. Ellis Boys: Iowa State at Arizona

17. Haug Construction: West Virginia at TCU

18. The Farmers State Bank: Kansas City at Seattle

19. Holton Dental: Cleveland at Tennessee

20. Holton Community Hospital: Denver at Arizona

21. Chris Gross Construction: LA Rams at Las Vegas

22. Pizza Hut: Green Bay at Detroit

23. Ginger Snips: Indianapolis at Minnesota

24. B & P Propane: Cincinnati at Baltimore

25. Morton Buildings: Tampa Bay at Carolina

TIE BREAKER:

Pittsburgh at New Orleans

week 8.pdf

The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

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