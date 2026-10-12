Football PIck'em Contest: Week #7
WEEK 7 FOOTBALL PICKEM 2026
Oct. 16-18
1. Aeschliman Construction: Silver Lake at Holton
2. Denison State Bank: Centralia at Jackson Heights
3. Beverley Brown & Co.: Royal Valley at Sabetha
4. Bergsten Insurance: JCN at ACCHS
5. Bumper To Bumper: Washburn at Central Missouri
6. Jayhawk TV & Appliances: Central Oklahoma at Emporia State
7. Midwest Dixie: Missouri Western at Pittsburg State
8. Schlaegel's Popcorn: Nebraska at Oregon
9. Luke Dillon Electric: Kentucky at Oklahoma
10. Zwonitzer Propane: Arizona State at Texas Tech
11. GNBank: MidAmerica Nazarene at Benedictine
12. Wilson Tire: TCU at Baylor
13. Lasting Impressions: Utah at Colorado
14. McManigal Electric: Auburn at Georgia
15. Giant Communications: Alabama at Tennessee
16. Ellis Boys: Cincinnati at West Virginia
17. Haug Construction: LA Chargers at Kansas City
18. The Farmers State Bank: Buffalo at Las Vegas
19. Holton Dental: Pittsburgh at Tampa Bay
20. Holton Community Hospital: Tennessee at Indianapolis
21. Chris Gross Construction: Carolina at Philadelphia
22. Pizza Hut: Dallas at Green Bay
23. Ginger Snips: Chicago at Atlanta
24. B & P Propane: Arizona at LA Rams
25. Morton Buildings: New England at New York Jets
TIE BREAKER:
KU at KSU