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Football PIck'em Contest: Week #7

Mon, 10/12/2026 - 12:02 theholtonrecorder

WEEK 7 FOOTBALL PICKEM 2026

Oct. 16-18

1. Aeschliman Construction: Silver Lake at Holton

2. Denison State Bank: Centralia at Jackson Heights

3. Beverley Brown & Co.: Royal Valley at Sabetha

4. Bergsten Insurance: JCN at ACCHS

5. Bumper To Bumper: Washburn at Central Missouri

6. Jayhawk TV & Appliances: Central Oklahoma at Emporia State

7. Midwest Dixie: Missouri Western at Pittsburg State

8. Schlaegel's Popcorn: Nebraska at Oregon

9. Luke Dillon Electric: Kentucky at Oklahoma

10. Zwonitzer Propane: Arizona State at Texas Tech

11. GNBank: MidAmerica Nazarene at Benedictine

12. Wilson Tire: TCU at Baylor

13. Lasting Impressions: Utah at Colorado

14. McManigal Electric: Auburn at Georgia

15. Giant Communications: Alabama at Tennessee

16. Ellis Boys: Cincinnati at West Virginia

17. Haug Construction: LA Chargers at Kansas City

18. The Farmers State Bank: Buffalo at Las Vegas

19. Holton Dental: Pittsburgh at Tampa Bay

20. Holton Community Hospital: Tennessee at Indianapolis

21. Chris Gross Construction: Carolina at Philadelphia

22. Pizza Hut: Dallas at Green Bay

23. Ginger Snips: Chicago at Atlanta

24. B & P Propane: Arizona at LA Rams

25. Morton Buildings: New England at New York Jets

TIE BREAKER:

KU at KSU

week 7.pdf

The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

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