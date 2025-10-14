FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK #7
WEEK 7 FOOTBALL PICKEM 2025
Oct. 17-19
1. Aeschliman Construction: Hiawatha at Holton
2. Denison State Bank: Jackson Heights at Valley Falls
3. Beverley Brown & Co.: Nemaha Central at Royal Valley
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Jeff West
5. Bumper To Bumper: Army at Tulane
6. Jayhawk TV: Wyoming at Air Force
7. McManigal Electric: Ole Miss at Georgia
8. Trails Cafe: Nebraska at Minnesota
9. Luke Dillon Electric: Ohio State at Wisconsin
10. Zwonitzer Propane: Central Missouri at Washburn
11. GNBank: Pitt State at Missouri Western
12. Wilson Tire: Mid-America Nazarene at Baker
13. JT Roofing: Oregon at Rutgers
14. Midwest Dixie: USC at Notre Dame
15. Giant Communications: Las Vegas at Kansas City
16. Bob Schwarz Financial: Philadelphia at Minnesota
17. Haug Construction: NY Giants at Denver
18. The Farmers State Bank: Indianapolis at LA Chargers
19. Holton Dental: Green Bay at Arizona
20. Holton Community Hospital: Washington at Dallas
21. Chris Gross Construction: Atlanta at San Francisco
22. Pizza Hut: LA Rams at Jacksonville
23. Ginger Snips: New Orleans at Chicago
24. B & P Propane: Miami at Cleveland
25. Morton Buildings: New England at Tennessee
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Tennessee at Alabama