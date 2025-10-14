Home / News / FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK #7

Tue, 10/14/2025 - 09:29 theholtonrecorder
WEEK 7 FOOTBALL PICKEM 2025
Oct. 17-19
 
1. Aeschliman Construction: Hiawatha at Holton
 
2. Denison State Bank: Jackson Heights at Valley Falls
 
3. Beverley Brown & Co.: Nemaha Central at Royal Valley
 
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Jeff West
 
5. Bumper To Bumper: Army at Tulane
 
6. Jayhawk TV: Wyoming at Air Force
 
7. McManigal Electric: Ole Miss at Georgia
 
8. Trails Cafe: Nebraska at Minnesota
 
9. Luke Dillon Electric: Ohio State at Wisconsin
 
10. Zwonitzer Propane: Central Missouri at Washburn
 
11. GNBank: Pitt State at Missouri Western
 
12. Wilson Tire: Mid-America Nazarene at Baker
 
13. JT Roofing: Oregon at Rutgers
 
14. Midwest Dixie: USC at Notre Dame
 
15. Giant Communications: Las Vegas at Kansas City
 
16. Bob Schwarz Financial: Philadelphia at Minnesota
 
17. Haug Construction: NY Giants at Denver
 
18. The Farmers State Bank: Indianapolis at LA Chargers
 
19. Holton Dental: Green Bay at Arizona
 
20. Holton Community Hospital: Washington at Dallas
 
21. Chris Gross Construction: Atlanta at San Francisco
 
22. Pizza Hut: LA Rams at Jacksonville
 
23. Ginger Snips: New Orleans at Chicago
 
24. B & P Propane: Miami at Cleveland
 
25. Morton Buildings: New England at Tennessee
 
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Tennessee at Alabama
The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

