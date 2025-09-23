Home / News / FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK 4

FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK 4

Tue, 09/23/2025 - 08:09 theholtonrecorder
WEEK 4 FOOTBALL PICKEM 2025
Sept. 26-28
 
1. Aeschliman Construction: Holton at Perry-Lecompton
 
2. Denison State Bank: Jackson Heights at McLouth
 
3. Beverley Brown & Co.: Sabetha at Royal Valley
 
4. Bergsten Insurance: Oskaloosa at ACCHS
 
5. Bumper To Bumper: Oregon at Penn State
 
6. Jayhawk TV: UCF at KSU
 
7. McManigal Electric: Cincinnati at KU
 
8. Trails Cafe: Rice at Navy
 
9. Luke Dillon Electric: Hawaii at Air Force
 
10. Zwonitzer Propane: Tennessee at Mississippi State
 
11. GNBank: Ohio State at Washington
 
12. Wilson Tire: University of Nebraska-Kearney at Washburn
 
13. JT Roofing: Pitt State at Emporia State
 
14. Midwest Dixie: Baker at Missouri Valley
 
15. Giant Communications: Washington at Atlanta Falcons
 
16. Bob Schwarz Financial: Minnesota at Pittsburgh
 
17. Haug Construction: New Orleans at Buffalo
 
18. The Farmers State Bank: Green Bay at Dallas
 
19. Holton Dental: Cleveland at Detroit
 
20. Holton Community Hospital: Baltimore at Kansas City
 
21. Chris Gross Construction: Philadelphia at Tampa Bay
 
22. Pizza Hut: Tennessee at Houston
 
23. Ginger Snips: LA Chargers at NY Giants
 
24. B&P Propane: Chicago at Las Vegas
 
25. Morton Buildings: Indianapolis at LA Rams
 
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Alabama at Georgia
week 4.pdf

The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

