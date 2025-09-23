FOOTBALL PICK'EM CONTEST: WEEK 4
Tue, 09/23/2025 - 08:09 theholtonrecorder
WEEK 4 FOOTBALL PICKEM 2025
Sept. 26-28
1. Aeschliman Construction: Holton at Perry-Lecompton
2. Denison State Bank: Jackson Heights at McLouth
3. Beverley Brown & Co.: Sabetha at Royal Valley
4. Bergsten Insurance: Oskaloosa at ACCHS
5. Bumper To Bumper: Oregon at Penn State
6. Jayhawk TV: UCF at KSU
7. McManigal Electric: Cincinnati at KU
8. Trails Cafe: Rice at Navy
9. Luke Dillon Electric: Hawaii at Air Force
10. Zwonitzer Propane: Tennessee at Mississippi State
11. GNBank: Ohio State at Washington
12. Wilson Tire: University of Nebraska-Kearney at Washburn
13. JT Roofing: Pitt State at Emporia State
14. Midwest Dixie: Baker at Missouri Valley
15. Giant Communications: Washington at Atlanta Falcons
16. Bob Schwarz Financial: Minnesota at Pittsburgh
17. Haug Construction: New Orleans at Buffalo
18. The Farmers State Bank: Green Bay at Dallas
19. Holton Dental: Cleveland at Detroit
20. Holton Community Hospital: Baltimore at Kansas City
21. Chris Gross Construction: Philadelphia at Tampa Bay
22. Pizza Hut: Tennessee at Houston
23. Ginger Snips: LA Chargers at NY Giants
24. B&P Propane: Chicago at Las Vegas
25. Morton Buildings: Indianapolis at LA Rams
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Alabama at Georgia