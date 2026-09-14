Football PIck'em Contest: Week #3
Mon, 09/14/2026 - 11:23 theholtonrecorder
WEEK 3 FOOTBALL PICKEM 2026
Sept. 18-20
1. Aeschliman Construction: Holton at Baldwin
2. Denison State Bank: Jackson Heights at Horton
3. Beverley Brown & Co.: Royal Valley at Nemaha Central
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Oskaloosa Bears
5. Bumper To Bumper: KU vs. Arizona State at London
6. Jayhawk TV & Appliances: Tulane at KSU
7. Midwest Dixie: Central Oklahoma at Washburn
8. Schlaegel's Popcorn: Nebraska-Kearney at Emporia State
9. Luke Dillon Electric: North Dakota at Nebraska
10. Zwonitzer Propane: New Mexico at Oklahoma
11. GNBank: Baker at St. Ambrose, IA
12. Wilson Tire: Benedictine at Grand View
13. Lasting Impressions: Louisiana Tech at Baylor
14. McManigal Electric: Georgia at Arkansas
15. Giant Communications: Murray State at Oklahoma State
16. Ellis Boys: New Orleans at Baltimore
17. Haug Construction: Cleveland at Tampa Bay
18. The Farmers State Bank: Indianapolis at Kansas City
19. Holton Dental: Jacksonville at Denver
20. Holton Community Hospital: Las Vegas at LA Chargers
21. Chris Gross Construction: Washington at Dallas
22. Pizza Hut: Minnesota at Chicago
23. Ginger Snips: Pittsburgh at New England
24. B & P Propane: Seattle at Arizona
25. Morton Buildings: Green Bay at NY Jets
TIE BREAKER:
Pittsburg State at Fort Hays State