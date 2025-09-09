Home / News / FOOTBALL PICK’EM CONTEST: WEEK 2

FOOTBALL PICK’EM CONTEST: WEEK 2

Tue, 09/09/2025 - 08:14 theholtonrecorder
WEEK 2 FOOTBALL PICKEM 2025
Sept. 12-14
 
1. Aeschliman Construction: Riley County at Holton
 
2. Denison State Bank: Jackson Heights at Maur Hill/Mt. Academy
 
3. Beverley Brown & Co.: Jeff West at Royal Valley
 
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Riverside
 
5. Bumper To Bumper: Kansas State at Arizona
 
6. Jayhawk TV: Navy at Tulsa
 
7. McManigal Electric: HCU at Nebraska
 
8. Trails Cafe: Northwestern State at Cincinnati
 
9. Luke Dillon Electric: Ohio at Ohio State
 
10. Zwonitzer Propane: Oregon at Northwestern
 
11. GNBank: Utah at Wyoming
 
12. Wilson Tire: Texas A&M at Notre Dame
 
13. JT Roofing: Air Force at Utah State
 
14. Midwest Dixie Boutique: Portland State at Hawaii
 
15. Giant Communications: Philadelphia at Kansas City Chiefs
 
16. Bob Schwarz Financial: Denver at Indianapolis
 
17. Haug Construction: Buffalo at NY Jets
 
18. The Farmers State Bank: Cleveland at Baltimore
 
19. Holton Dental: Chicago at Detroit
 
20. Holton Community Hospital: Atlanta at Minnesota
 
21. Chris Gross Construction: Jacksonville at Cincinnati
 
22. Pizza Hut: New England at Miami
 
23. Ginger Snips: LA Rams at Tennessee
 
24. B & P Propane: San Francisco at New Orleans
 
25. Morton Buildings: Seattle at Pittsburgh
 
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Georgia at Tennessee
The Holton Recorder

109 W. Fourth St.
Holton, KS 66436
Phone: 785-364-3141

holtonrecordernews@gmail.com

 

