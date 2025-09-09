FOOTBALL PICK’EM CONTEST: WEEK 2
Tue, 09/09/2025 - 08:14 theholtonrecorder
WEEK 2 FOOTBALL PICKEM 2025
Sept. 12-14
1. Aeschliman Construction: Riley County at Holton
2. Denison State Bank: Jackson Heights at Maur Hill/Mt. Academy
3. Beverley Brown & Co.: Jeff West at Royal Valley
4. Bergsten Insurance: ACCHS at Riverside
5. Bumper To Bumper: Kansas State at Arizona
6. Jayhawk TV: Navy at Tulsa
7. McManigal Electric: HCU at Nebraska
8. Trails Cafe: Northwestern State at Cincinnati
9. Luke Dillon Electric: Ohio at Ohio State
10. Zwonitzer Propane: Oregon at Northwestern
11. GNBank: Utah at Wyoming
12. Wilson Tire: Texas A&M at Notre Dame
13. JT Roofing: Air Force at Utah State
14. Midwest Dixie Boutique: Portland State at Hawaii
15. Giant Communications: Philadelphia at Kansas City Chiefs
16. Bob Schwarz Financial: Denver at Indianapolis
17. Haug Construction: Buffalo at NY Jets
18. The Farmers State Bank: Cleveland at Baltimore
19. Holton Dental: Chicago at Detroit
20. Holton Community Hospital: Atlanta at Minnesota
21. Chris Gross Construction: Jacksonville at Cincinnati
22. Pizza Hut: New England at Miami
23. Ginger Snips: LA Rams at Tennessee
24. B & P Propane: San Francisco at New Orleans
25. Morton Buildings: Seattle at Pittsburgh
TIE BREAKER:
ICE Automotive: Georgia at Tennessee