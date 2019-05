Jackson Heights Middle School Track at St. Marys

On Monday, April 15, the Jackson Heights seventh and eighth grade track teams competed at the nin-team track meet at St. Mary’s.

Haddlea Kilpatrick took first place in the seventh grade girls discus event (74’6’’) while Kanyon Olberding won the eighth grade girls long jump event (15’6.5’’) and the eighth grade girls triple jump event (33’8’’).

Team Scores were as follows:

7th Grade Girls: 1. St. Mary’s 119.5, 2. Silver Lake 94.5, 3. Rossville 94, 4. Rock Creek 68, 5. Wabaunsee 25, 6. Jackson Heights 19, 7. Mission Valley 18, 8. JCN 17, 9. Cornerstone 6.

8th Grade Girls: 1. Silver Lake 126, 2. Rossville 114, 3. Rock Creek 60, 4. Jackson Heights 44, 5. Mission Valley 35, 6. JCN 34, 7. St. Mary’s 21, 8. Wabaunsee 14, 9. Cornerstone 3.

7th Grade Boys: 1. JCN 97, 2. Rock Creek 95.2, 3. Silver Lake 91, 4. Wabaunsee 69.2, 5. Rossville 33, 6. St. Mary’s 29, 7. Cornerstone 26, 8. Jackson Heights 17.2, 9. Mission Valley 1.4.

8th Grade Boys: 1. Silver Lake 128, 2. St. Mary’s 89, 3. Rock Creek 69, 4. Wabaunsee 54, 5. Rossville 46, 6. Mission Valley 41, 7. Jackson Heights 21, 8. Cornerstone 4, 9. JCN 2.

Complete Jackson Heights individual results were as follows:

7th Grade Girls:

100m Dash: 18. Emilee Smith 15.54, 21. Emma Brucken 16.25.

200m Dash: 9. Dawson Cochren 32.29, 16. Emma Brucken 35.39.

75-Yard Hurdles: 9. Emilee Smith 15.62.

High Jump: 6. Emilee Smith 3’10”.

Long Jump: 8. Dawson Cochren 12’4.5”, 23. Emma Brucken 9’7.75”.

Triple Jump: 8. Dawson Cochren 24’4”.

Shot Put: 7. Michaela Hutfles 24’2”, 11. Alex Rollins 23’, 21. Catori Buchheit 19’5”.

Discus Throw: 1. Haddlea Kilpatrick 74’6”, 2. Lillian Brown 63’4”, 10. Indiana Crawford 51’1.5”.

8th Grade Girls:

100m Dash: 4. Kanyon Olberding 13.64, 6. Mallory Mulroy 13.81, 11. Kaylee Thompson 14.61.

200m Dash: 4. Kanyon Olberding 30.07, 15. Cori Penrod 35.22.

800m Run: 9. MaKenna Rieschick 3:14.09.

1600m Run: 5. MaKenna Rieschick 7:22.98.

High Jump: 3. Kaylee Thompson 4’4”, 13. Cori Penrod 3’8”.

Long Jump: 1. Kanyon Olberding 15’6.5”, 11. Kaylee Thompson 12’3”.

Triple Jump: 1. Kanyon Olberding 33’8”.

Shot Put: 4. Rebekah Hutfles 31’1”, 12. Josie Buck 24’5”, 22. Heather Mandala 20’10”.

Discus Throw: 5. Josie Buck 66’7.5”, 6. Rebekah Hutfles 64’, 19. Heather Mandala 48’6”.

7th Grade Boys:

100m Dash: 7. Kryndon Proffitt 13.59, 9. David Penrod 14.33, 19. Jaxon Zule 15.72.

200m Dash: 3. Kryndon Proffitt 29.45, 6. David Penrod 30.52, 18. Jaxon Zule 34.39.

800m Run: 3. Nate Linck 2:37.19.

1600m Run: 4. Nate Linck 6:04.58.

High Jump: 6. Wyatt Rollins 4’, 7. Nate Linck 4’.

Long Jump: 10. David Penrod 13’, 19. Jaxon Zule 11’5”, 20. Wyatt Rollins 10’11.5”.

Discus Throw: 9. Wyatt Rollins 64’9”.

8th Grade Boys:

100m Dash: 7. Lucas Perry 13.13, 10. Taegan Binkley 13.62, 13. Devin Mock 14.12.

200m Dash: 5. Lucas Perry 27.57.

400m Dash: 3. Lucas Perry 1:03.64, 9. Jude Williams 1:06.64, 10. Alex Browning 1:09.16.

800m Run: 8. Alex Browning 2:49.91, 16. Jude Williams 3:19.73.

1600m Run: 3. Alex Browning 5:51.27.

75-Yard Hurdles: 4. Taegan Binkley 13.28, 10. Devin Mock 14.41.

High Jump: 7. Devin Mock 4’10”, 16. Lucas Perry 4’4”.

Long Jump: 13. Devin Bloom 12’8”.

Triple Jump: 12. Devin Mock 27’3”.

Shot Put: 6. Devin Bloom 32’3”.

Discus Throw: 5. Haden Doyle 95’2”, 9. Alex Browning 86’2”, 13. Devin Bloom 79’3”.