Jackson Heights Invitational Girls and Boys Results

Results from the recent Jackson Heights invitational track meet. Are reported below. The top girl placer from Holton, Royal Valley, Jackson Heights, ACCHS and Wetmore is listed.

Girls Team Scores

1. Holton 118 points

2. Royal Valley 99 points

3. Jackson Heights 88 points

4. JCN 81.5 points

5. Sabetha 77.5 points

6. Wabaunsee 56 points

7. Horton 21 points

8. ACCHS 9 points

9. Wetmore 6 points

10. Onaga 1 point

Girls 100-Meter Dash

1. Morgan Harvey, Royal Valley 13.05.

2. Tes Young, Holton 13.24.

13. Heavenly Rowley, ACCHS 14.24.

Girls 200-Meter Dash

2. Cailin Parks, Holton 27.50.

3. M. Harvey, Royal Valley 28.34.

10. Kylee Dieckmann, Jackson Heights 29.90.

17. Clairissa Bottom, Wetmore 33.90.

Girls 400-Meter Dash

1. C. Parks, Holton 1:04.90.

2. Kenzie Hegemann, Royal Valley 1:05.08.

Girls 800-Meter Run

1. Faith Little, Jackson Heights 2:24.59.

4. Alyssa Bloom, Wetmore 2:41.84.

6. Shanokwe Price, Royal Valley 2:55.41.

7. Paige Paxton, Holton 2:57.38.

Girls 1600-Meter Run

1. F. Little, Jackson Heights 5:35.31.

2. Victoria Caplinger, ACCHS 6:09.88.

6. Alayna Clayton, Holton 6:37.56.

7. S. Price, Royal Valley 6:48.44.

Girls 3200-Meter Run

2. Annie Allen, Jackson Heights 14:05.06.

3. A. Clayton, Holton 14:30.97.

4. Lily Cannon, Royal Valley 14:34.32.

Girls 100-Meter Hurdles

1. Kenzie Ogden, Royal Valley 16.72.

2. Reagan Baum, Holton 16.80.

6. Savannah Bryant, Wetmore 19.52.

7. Grace Linck, Jackson Heights 21.30.

Girls 300-Meter Hurdles

1. K. Ogden, Royal Valley 50.71.

3. R. Baum, Holton 54.11.

8. G. Linck, Jackson Heights 1:10.08.

Girls 4x100-Meter Relay

1. Royal Valley (K. Ogden, K. Hegemann, Ivy Fink, M. Harvey) 53.14.

3. Holton (C. Parks, Tabor Barta, Danika Hickman, T. Young) 53.52.

5. Jackson Heights (Jodi White, Karley Dieckmann, Kylee Dieckmann, Amaya Marlatt) 54.20.

6. Wetmore (A. Bloom, Taylor Fillmore, Kenzie Strathman, S. Bryant) 56.90.

Girls 4x400-Meter Relay

2. Jackson Heights (MaKenzie Kennedy, Karley Dieckmann, J. White, F. Little) 4:20.46.

4. Holton (C. Parks, D. Hickman, Mariah Ramirez, Taygen Altenburg) 4:30.28.

5. Royal Valley (K. Ogden, I. Fink, Jossyln Coulter, K. Hegemann) 4:39.69.

Girls 4x800-Meter Relay

1. Jackson Heights (F. Little, A. Allen, M. Kennedy, J. White) 10:28.81.

4. Holton (P. Paxton, M. Ramirez, A. Clayton, T. Altenburg) 12:12.12.

Girls High Jump

3. I. Fink, Royal Valley 4’10”.

6. Macey Gross, Holton 4’6”.

7. V. Caplinger, ACCHS 4’2”.

Girls Pole Vault

1. T. Barta, Holton 9’.

2. K. Hegemann, Royal Valley 9’.

3. Karley Dieckmann, Jackson Heights 8’.

Girls Long Jump

2. D. Hickman, Holton 15’7.25”.

5. I. Fink, Royal Valley 14’11”.

8. Sarah Marshall, Jackson Heights 13’.

12. C. Bottom, Wetmore 11’00.50.

14. Lilli Smith, ACCHS 10’4”.50.

Girls Triple Jump

2. M. Harvey, Royal Valley 33’1.75”.

6. Madison Gill, ACCHS 29’1.50”.

7. T. Fillmore, Wetmore 28’10.50.

10. Alyssa Harris, Jackson Heights 24’5”.

Girls Shot Put

2. Abby Boeckman, Holton 34’3”.

5. Grace Roles, Jackson Heights 31’2.50”.

11. Samantha Neuner, Royal Valley 28’9”.

16. K. Strathman, Wetmore 26’8”.

21. Graci Postma, ACCHS 24’.

Girls Discus Throw

1. Mary Broxterman, Royal Valley 103’10”.

2. G. Roles, Jackson Heights 101’5”.

5. Saydee Tanking, Holton 97’1”.

15. G. Postma, ACCHS 76’5”.

17. Reagan Osterhaus, Wetmore 75’9”.

Girls Javelin Throw

1. Sydney Raborn, Jackson Heights 117’6”.

2. S. Tanking, Holton 112’2”.

7. M. Gill, ACCHS 96’9”.

14. S. Neuner, Royal Valley 74’9”.

Results from the Jackson Heights invitational track meet are reported below. The top boys placer from Holton, Royal Valley, Jackson Heights, ACCHS and Wetmore is listed.

Boys Team Scores

1. Sabetha 120.5 points

2. Jackson Heights 86 points

3. Holton 79 points

4. Royal Valley 67 points

5. JCN 56.5 points

6. ACCHS 44 points

7. Horton 41 points

8. Wetmore 28 points

9. Wabaunsee 23 points

10. Onaga 13 points

Boys 100-Meter Dash

1. Ian Watkins, Holton 10.96.

3. Chance Lyming, Royal Valley 11.37.

9. Curtis Larrison, ACCHS 11.83.

15. Michael Hemenway, Wetmore 12.43.

16. Dylan Lacey, Jackson Heights 12.49.

Boys 200-Meter Dash

1. I. Watkins, Holton 22.74.

2. Tucker Smith, ACCHS 22.92.

4. C. Lyming, Royal Valley 23.90.

7. Joel Hutfles, Wetmore 24.14.

18. D. Lacey, Jackson Heights 26.40.

Boys 400-Meter Dash

1. T. Smith, ACCHS 51.93.

4. Trey Wright, Holton 55.22.

6. AJ Mock, Jackson Heights 57.24.

8. Devon Hale, Royal Valley 58.78.

11. M. Hemenway, Wetmore 1:00.71.

Boys 800-Meter Run

2. Daniel Little, Jackson Heights 2:06.62.

4. Dalton Ashcraft, Holton 2:15.68.

5. Austin Smith, Wetmore 2:21.18.

6. Kieran Courter, ACCHS 2:22.06.

10. Stiles Travis, Royal Valley 2:29.50.

Boys 1600-Meter Run

1. D. Little, Jackson Heights 4:52.75.

8. Trevor Bowser, Holton 5:31.72.

10. Calvin Ogden, Royal Valley 5:34.47.

17. Ivan Smith, ACCHS 6:00.94.

Boys 3200-Meter Run

2. Eric Bloom, Wetmore 11:27.66.

9. Wyatt Bacon, Jackson Heights 12:15.03.

10. C. Ogden, Royal Valley 12:17.18.

Boys 110-Meter Hurdles

2. Gavin Cumpton, Royal Valley 15.37.

3. Trystin Myers, ACCHS 15.84.

8. Kale Purcell, Holton 19.21.

9. Tyrell Childs, Jackson Heights 20.08.

Boys 300-Meter Hurdles

2. T. Myers, ACCHS 40.74.

3. K. Purcell, Holton 42.81.

4. G. Cumpton, Royal Valley 43.74.

8. T. Childs, Jackson Heights 47.05.

Boys 4x100-Meter Relay

1. Royal Valley (C. Lyming, G. Cumpton, Skylar Mechtley, D. Hale) 45.49.

2. Holton (Jayger Carson, Conner Collins, T. Wright, I. Watkins) 45.81.

3. ACCHS (T. Myers, C. Larrison, Tiler Hewitt, T. Smith) 46.24.

Boys 4x400-Meter Relay

2. Holton (K. Purcell, T. Wright, Reese Robinson, I. Watkins) 3:36.32.

3. Royal Valley (D. Hale, G. Cumpton, Kain Fink, Alec Mitchell) 3:39.97.

Boys 4x800-Meter Relay

4. Holton (R. Robinson, Addison Hundley, T. Bowser, D. Ashcraft) 9:47.50.

6. Royal Valley (S. Travis, Holden Mundy, Luke Boyden, C. Ogden) 10:17.28.

Boys High Jump

1. K. Fink, Royal Valley 6’5”.

3. Jason Bosley, Jackson Heights 5’10”.

6. Jonathon Joice, ACCHS 5’8”.

Boys Pole Vault

1. Jackson Ahlgren, Jackson Heights 11’6”.

4. L. Boyden, Royal Valley 10’.

Boys Long Jump

1. K. Purcell, Holton 20’00.75”.

4. Cooper Williams, Jackson Heights 18’11.75”.

8. K. Courter, ACCHS 17’8.75”.

11. Storm Hackler, Wetmore 17’1.75”.

17. S. Mechtley, Royal Valley 14’10.75”.

Boys Triple Jump

1. Levi Olberding, Jackson Heights 42’3.50”.

2. Cannon Karn, Holton 42’3”.

4. T. Myers, ACCHS 40’8.75.

5. Curtis Bloom, Wetmore 40’8.25”.

8. K. Fink, Royal Valley 39’1”.

Boys Shot Put

3. Taylor Wamego, Jackson Heights 45’.

6. Komesh Spoonhunter, Royal Valley 42’2.50”.

15. Jose Gomez, Holton 31’11.50”.

16. Keegan Lott, ACCHS 31’7.50”.

Boys Discus Throw

1. K. Spoonhunter, Royal Valley 123’3”.

2. Curtis Niehues, Jackson Heights 121’4”.

3. J. Hutfles, Wetmore 112’7”.

13. D. Ashcraft, Holton 91’8”.

14. K. Lott, ACCHS 90’8”.

Boys Javelin Throw

3. C. Karn, Holton 139’2”.

4. J. Hutfles, Wetmore 138’6”.

5. George Wieken, Jackson Heights 131’.

6. Kyler Steinebach, Royal Valley 129’1”.

10. J. Joice, ACCHS 115’9”.