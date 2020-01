Holton Wrestling vs. Spring Hill 1/3/2020

The Holton Wildcats’ varsity and junior varsity wrestling teams hosted Spring Hill here on Friday evening, Jan. 3.

Varsity Team scores - Spring Hill (SPHI), 38.0 Holton (HOLT) 33.0.

Varsity individual results:

106: Tucker Gilliland (HOLT) over jake Cochran (SPHI) (Fall 1:48).

113: Sheldon Conley (HOLT) over (SPHI) (For.).

120: Miles Bell (SPHI) over Lucas Adcock (HOLT) (Dec 8-2).

126: Cayden Jackson (HOLT) over Kelson McAllister (SPHI) (Dec 4-2).

132: Slater Skaggs (HOLT) over Austin Rivers (SPHI) (Fall 3:55).

138: Zach Knowlton (SPHI) over Caleb Hernandez (HOLT) (Fall 0:39).

145: Jayden Fletcher (HOLT) over Copernicus Finch (SPHI) (Fall 3:21).

152: Zade Barker (SPHI) over Garyson Booth (HOLT) (Dec 7-6).

160: Wyatt Dickie (SPHI) over Conner Collins (HOLT) (Fall 1:46).

170: Jakob Stovall (SPHI) over Tyler Phillips (HOLT) (TF 20-5 5:08).

182: Andrew Campbell (SPHI) over (HOLT) (For.).

195: Konnor Tannahill (HOLT) over Tanner Thompson (SPHI) (Fall 2:50).

220: Logan Greenhalgh (SPHI) over Andrew Williams (HOLT) (Fall 1:01).

285: Denver Gardner (SPHI) over Dustin Chermok (HOLT) (Dec 12-10).

Junior varsity team scores: Holton (HOLT) 39.0, Spring Hill (SPHI) 9.0.

JV individual results:

106: Asher Larsen (HOLT) over Jake Cochran (SPHI) (Fall 3:29) .

13: Marquez Conley (HOLT) over Brendan Grossman (SPHI) (Fall 3:21).

126: Tommy Thomas (SPHI) over Kayden Elliott (HOLT) (Dec 6-5).

126: Kayden Elliott (HOLT) over Andrew Pacheco (SPHI) (Fall 1:51).

152: Jacob Davis (HOLT) over Thomas Davis (SPHI) (Fall 5:38).

152: Trevor Bowser (HOLT) over Justin Snyder (SPHI) (Fall 1:08)

152: Guillermo Ruiz (HOLT) over Thomas Davis (SPHI) (Dec 8-3).

220: Cooper Baxter (HOLT) over Brody Hill (SPHI) (Fall 1:22)

220: Tanner Thompson (SPHI) over Henry Katz (HOLT) (Fall 4:34).

Holton’s next varsity wrestling action is scheduled for Jan. 17-18 at Newton, starting at 9 a.m. Holton’s next junior varsity wrestling is set for Jan. 18 at Topeka, starting at 9 a.m.