Holton Wrestling vs. Spring Hill

The Holton varsity wrestling team traveled to Spring Hill on Dec. 21. The Cats defeated Spring hill 38-33.

Holton will be back on the mat on the road at Basehor-Linwood on Jan. 5.

Holton (HOLT) 38.00 Spring Hill (SPHI) 33.00

106: Marquez Conley (HOLT) over (SPHI) (For.).

113: Cade Pettit (SPHI) over Jeffrey Sisson (HOLT) (Fall 0:58).

120: Taygen Fletcher (HOLT) over Garret Smith (SPHI) (Dec 3-0).

126: Kolby Roush (HOLT) over Trajan McCormick (SPHI) (MD 9-1).

132: Noah Nemer (SPHI) over Conner Gilliland (HOLT) (Fall 1:14).

138: Lawson Henry (HOLT) over Wyatt Dickie (SPHI) (MD 15-5).

145: Nolan Ewing (SPHI) over (HOLT) (For.).

152: Cael Jackson (HOLT) over Mason Bell (SPHI) (Dec 7-2).

160: Ace Eisenbarth (HOLT) over Chase Rooney (SPHI) (Fall 1:16).

170: Alex Denning (SPHI) over Dylan Aeschliman (HOLT) (Dec 7-3).

182: Connor Tannahill (HOLT) over Ethan Getz (SPHI) (Fall 2:00).

195: Dean Diviney (SPHI) over Killian O`Connor (HOLT) (Fall 4:43).

220: Keegan Crotchett (SPHI) over Austin Rollett (HOLT) (Fall 0:14).

285: Kyler Tannahill (HOLT) over Austin Woodard (SPHI) (Fall 0:58)