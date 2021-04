Holton and ACCHS Track at Atchison High School 2021

The Holton Wildcats and ACCHS Tigers girls and boys track and field teams traveled to Atchison High School for the Atchison Invitational on Friday, April 9.

The girls results were as follows:

100-Meter Dash

1. Madison O'Neill-Herron, North Platte 13.14.

5. Amariah Allen, Holton 14.01.

10. Tiara Dodd, Holton 14.83.

15. Nadia Noor, ACCHS 15.65.

17. Addison Schletzbaum, ACCHS 15.72.

200-Meter Dash

1. Madison O'Niell-Herron, North Platte 27.18.

4. Tiara Dodd, Holton 29.77.

400-Meter Dash

1. Haley Sampson, North Platte 1:02.69.

9. Delaney New, Holton 1:12.62.

800-Meter Run

1. Gracie Ramsey, North Platte 2:48.45.

2. Paige Paxton, Holton 2:57.87.

3. Brodie McAlexander, ACCHS 3:12.78.

7. Dezirae Minton, ACCHS 3:28.57.

1600-Meter Run

1. Gracie Ramsey, North Platte 6:06.86.

5. Hannah Ent, Holton 6:35.60.

6. Alayna Clayton, Holton 6:43.65.

3200-Meter Run

1. Iris Alvarez, Savannah 13:54.

3. Hannah Ent, Holton 14:28.13.

6. Grace Selley, Holton 15:12.34.

8. Alayna Clayton, Holton 15:55.27.

100-Meter Hurdles

1. Mikenna Peters, West Platte 16.98.

2. Macey Gross, Holton 18.19.

7. Dezirae Minton, ACCHS 22.49.

300-Meter Hurdles

1. Mikenna Peters, West Platte 49.36.

3. Macey Gross, Holton 54.82.

4x100-Meter Relay

1. North Platte 51.93.

2. Holton 55.04.

5. ACCHS 58.56.

4x400-Meter Relay

1. North Platte 4:30.71.

3. Holton 4:53.54.

4x800-Meter Relay

1. West Platte 11:25.07.

3. Holton 12:05.68.

Shot Put

1. Darcee Ashcraft, Holton 33'02.5”.

6. Whitney Benjamin, Holton 26'.

9. Karoline Tannahill, Holton 24'02.5”.

12. Emme Smith, ACCHS 21'07”.

Discus Throw

1. Darcee Ashcraft, Holton 106'11”.

3. Saydee Tanking, Holton 91'06”.

7. Karoline Tannahill, Holton 74'.

9. Emme Smith, ACCHS 65'05”.

Javelin

1. Saydee Tanking, Holton 127'07”.

3. Madison Gill, ACCHS 93'04”.

10. Morissa Ware, Holton 66'06”.

13. Olivia McAsey, Holton 56'08”.

17. Lily Smith, ACCHS 45'.

High Jump

1. Danica Rodriguez, Savannah 5'02”.

2. Grace Utz, Holton 5'.

3. Macey Gross, Holton 5'.

10. Brodie McAlexander, ACCHS 4'.

Pole Vault

1. Laura Hill, West Platte 7'06”.

Long Jump

1. Haley Sampson, North Platte 15'10”.

2. Amariah Allen, Holton 15'02”.

5. Addison Schletzbaum, ACCHS 14'06”.

8. Maelynn Smith, ACCHS 13'04.

9. Tiara Dodd, Holton 13'01.5”.

16. Lily Smith, ACCHS 9'11”.

Triple Jump

1. Amariah Allen, Holton 31'04”.

2. Addison Schletzbaum, ACCHS 31'02.5”.

The boys results were as follows:

100-Meter Dash

1. Quinn O'Malley, West Platte 11.66.

3. Jakari Washington, Holton 12.07.

6. Kieran Courter, ACCHS 12.25.

12. Jace Hallauer, Holton 12.81.

15. Jace Boswell, Holton 13.10.

200-Meter Dash

1. Quinn O'Malley, West Platte 23.98.

3. Kieran Courter, ACCHS 24.47.

7. Jace Hallauer, Holton 25.67.

8. Jakari Washington, Holton 25.95.

12. Ty Crossland, ACCHS 27.59.

400-Meter Dash

1. Eric Hill, Atchison 54.24.

4. Slater Skaggs, Holton 55.22.

8. Sam Miller, Holton 59.87.

800-Meter Run

1. Charlie Kinslow, West Platte, 2:09.26.

2. Ashton Schrick, Holton 2:13.22.

3. Haeden Forbes, ACCHS 2:16.19.

4. Dalton Ashcraft, Holton 2:16.38.

5. Benjamin Rush, ACCHS 2:21.33.

1600-Meter Run

1. Charlie Kinslow, West Platte 4:40.38.

3. Haeden Forbes, ACCHS 5:14.12.

5. Rylan Pittaway, Holton 5:16.15.

6. Logan Rose, ACCHS 5:28.43.

12. Trevor Bowser, Holton 6:07.04.

3200-Meter Run

1. Noah Heckman, North Platte 10:58.53.

4. Rylan Pittaway, Holton 11:41.50.

5. Logan Rose, ACCHS 11:43.23.

10. Marquez Conley, Holton 12:37.50.

110-Meter Hurdles

1. Kale Purcell, Holton 16.69.

2. Griffin Davies, Holton 18.54.

300-Meter Hurdles

1. Kale Purcell, Holton 41.51.

2. Griffin Davies, Holton 46.12.

4x100-Meter Relay

1. Bishop Ward 46.20.

4. Holton 47.17.

6. ACCHS 52.03.

4x400-Meter Relay

1. West Platte 3:42.44.

2. Holton 3:44.49.

4x800-Meter Relay

1. West Platte 9:02.88.

2. Holton 9:06.71.

5. ACCHS 10:10.13.

Shot Put

1. Keegan Lott, ACCHS 44'08.5”.

3. Coltin Myers, ACCHS 37'09”.

4. Andrew Williams, Holton 36'04.5”.

6. Jose Gomez, Holton 35'09”.

12. Dustin Chermok, Holton 32'08”.

18. Ethan Ramirez, ACCHS 28'06.25”.

Discus Throw

1. Keegan Lott, ACCHS 142'01”.

4. Jose Gomez, Holton 101'01”.

6. Jackson Bear, Holton 95'06”.

10. Brody Page, Holton 85'01.5”.

12. Ethan Ramirez, ACCHS 81'10”.

Javelin

1. Zachary Scroggins, West Platte 136'06”.

3. Coltin Myers, ACCHS 117'10”.

10. Logan Dieckmann, Holton 105'03”.

13. Jackson Bear, Holton 100'06”.

17. Corbin Hedrick, ACCHS 88'08”.

20. Benjamin Rush, ACCHS 80'09”.

High Jump

1. Reese Mcclurg, Mid-Buchanan 6'03.

4. Tyson Snyder, Holton 5'10”.

Pole Vault

1. Griffin Davies, Holton 9'06”.

Long Jump

1. KJ Smith, Bishop Ward 19'07.5”

2. Kieran Courter, ACCHS 19'06”.

3. Kale Purcell, Holton 19'05”.

6. Dalton Ashcraft, Holton 17'09”.

7. Sam Miller, Holton 17'04”.

9. Ty Crossland, ACCHS 16'07”.

Triple Jump

1. Jeritt Norris, Troy 38'08.5”.

3. Sam Miller, 36'.