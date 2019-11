Class 4A Regional Cross Country @ Baldwin 2019

The high school cross country seasons for Holton concluded at the Class 4A Regional cross country meet at Baldwin.

On the varsity side the top 10 individuals are Class 4A State Qualifiers and the top three teams from each regional qualify for state.

Varsity girls results: 55 total runners

1. Grace Hanson, Kansas City-Piper 19:15.27.

23. Alayna Clayton, Holton 21:40.88.

34. Hannah Ent, Holton 22:40.84.

45. Paige Paxton, Holton 24:26.13.

48. Mary Prichett, Holton 24:46.35.

53. Lillian Mulenga, Holton 29:21.05.

54. Taygen Altenburg, Holton 30:33.67.

55. Angelica Pol, Holton 31:59.47.

Varsity team scores:

1. Eudora 47 points

2. Baldwin 55 points

3. Louisburg 96 points

4. Shawnee Mission-Bishop Miege 102 points

5. Kansas City-Piper 104 points

6. Tonganoxie 113 points

7. Holton 183 points

Varsity boys results: 50 total runners

1. Owen Roellchen, Kansas City-Piper 16:57.13.

14. Ben Bontrager, Holton 18:06.18.

23. Rees Robinson, Holton 18:36.62.

31. Dalton Ashcraft, Holton 19:11.78.

34. Seth Ramsey, Holton 19:16.91.

43. Trevor Bowers-Rowland, Holton 19:55.98.

45. Marquez Conley, Holton 20:19.48.

46. Dagan Ruckman, Holton 20:31.89.

Varsity boys team scores

1. Tonganoxie 44 points

2. Shawnee Mission-Bishop Miege 73 points

3. Eudora 81 points

4. Kansas City-Piper 81 points

5. Louisburg 118 points

6. Baldwin 128 points

7. Holton 142 points