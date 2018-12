All-Twin Valley League Football 2018

The Twin Valley League has released its 8-Man football all-league team.

Wetmore senior Joel Hutfles was picked as one of the All-Twin Valley League football at large first team offense and a second team All-Twin Valley League linebacker.

First Team Offense

QB

*Junior Quinn Buessing, Axtell.

RB

*Senior Carter Bruna, Hanover.

*Senior Drake Steinbrock, Clifton-Clyde.

E

*Senior Hunter Koch, Axtell.

*Senior Pete Peters, Hanover.

OL

*Senior Nathan Ohlde, Clifton-Clyde.

*Senior Cade Cohost, Hanover.

*Senior Jonah Webber, Hanover.

At Large

*Senior Joel Hutfles, Wetmore.

*Senior Brant Douglas, Clifton-Clyde.

Second Team Offense

QB

*Senior Daiken Stallbaumer, Hanover.

RB

*Junior Garret Dalinghaus, Frankfort.

*Senior Lane Peter, Blue Valley.

E

*Senior Justin Naegele, Hanover.

*Senior Carson Schreiner, Frankfort.

OL

*Junior Brian Joseph, Frankfort.

*Senior Nate Buessing, Axtell.

*Sophomore Kolby Talbot, Axtell.

At Large

*Senior Jospeh Trumble, Linn.

First Team Defense

DL

*Junior Jonah Webber, Hanover.

*Senior Tristin DeKoning, Axtell.

*Senior Nathan Ohlde, Clifton-Clyde.

LB

*Senior Carter Bruna, Hanover.

*Junior GarretDalinghaus, Frankfort.

*Senior Drake Steinbrock, Clifton-Clyde.

DB

*Senior Daiken Stallbaumer, Hanover.

*Senior Christian Seifert, Clifton-Clyde.

At Large

*Senior Tanner Thompson, Clifton-Clyde.

Second Team Defense

DL

*Senior Pete Peters, Hanover.

*Junior Brian Joseph, Frankfort.

*Sophomore Kolby Talbot, Axtell.

LB

*Senior Cade Cohorst, Hanover.

*Junior Quinn Buessing, Axtell.

*Senior Joel Hutfles, Wetmore.

DB

*Junior JJ Hart, Axtell.

*Senior Lane Peter, Blue Valley.

At Large

*Senior Cole Montgomery, Blue Valley.

*Junior Sean Bruna, Washington County.

Honorable Mention (not offense/defense specific)

*Senior Tucker Holzhey, Doniphan West.

*Junior Hippolyte Pascal, Wetmore.

*Junior Ethan Powell, Onaga.

*Sophomore Douglas Koch, Clifton-Clyde.

*Sophomore Aiden Rudolph, Clifton-Clyde.

*Sophomore George Volle, Axtell.

*Junior Brayden Young, BlueValley.

*Senior Aaron Schwartz, Onaga.

*Junior Branden Bussmann, Frankfort.

*Junior Taegan Schwartz, Hanover.

*Senior Gavin Pralle, Hanover.

*Junior Tyler Nelson, Washington County.