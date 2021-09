2021-2022 NCAA AP Top 25 Fooball Rankings Sept. 11, 2021

The NCAA has announced its weekly AP football rankings on Saturday, Sept. 11.

The NCAA AP Top 25 were as follows:

1. Alabama Crimson Tide

2. Georgia Bulldogs

3. Oklahoma Sooners

4. Oregon Ducks

5. Iowa Hawkeyes

6. Clemson Tigers

7. Texas A&M Aggies

8. Cincinnati Bearcats

9. Ohio State Buckeyes

10. Penn State Nittany Lions

11. Florida Gators

12. Note Dame Fighting Irish

13. UCLA Bruins

14. Iowa State Cyclones

15. Virginia Tech Hokies

16. Coastal Carolina Chanticleers

17. Ole Miss Rebels

18. Wisconsin Badgers

19. Arizona State Sun Devils

20. Arkansas Razorbacks

21. North Carolina Tar Heels

22. Auburn Tiger

23. BYU Cougars

24. Miami (FL) Hurricanes

25. Michigan Wolverines