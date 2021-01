2020-2021 KWCA Girls and Boys Wrestling Rankings Dec. 23, 2020

The KWCA (Kansas Wrestling Coaches Association) has announced its 2020-2021 girls and boys wrestling rankings.

Girls Division II Team Rankings

1. Pratt

2. Fort Scott

3. Baldwin

4. Paola

5. Hoisington

6. Wellington

7. Mulvane

8. Burlingame

9. Lakin

10. Oakley

Individual Rankings

138-Pound Weight Class

1. Gianna Culbert, Burlingame

2. Tally Wikum, Hoisington

3. Maya Ogden, Royal Valley

4. Courtney Holt, Circle

5. Emily Welch, Columbus

6. Olivia Lee, Labette County

191-Pound Weight Class

1. Holly Colvert, Tonganoxie

2. Tannah Forbes, ACCHS

3. Maddi Miller, Nickerson

4. Payton Sholander, Douglass

5. Jasmine Renyer, Baldwin

6. Americus Harris, Paola

Class 321A Team Rankings

1. Hoxie

2. Hill City

3. Norton

4. Republic County

5. Beloit

6. Osage City

7. Larned

8. Eureka

9. Hoisington

10.Goodland

Individual Rankings

132-Pound Weight Class

1. Drew Bell, Hoxie

2. Tyler Schoenberger

3. Mason Scholz, ACCHS

4. Gatlin Hoch, Larned

5. Quinten Heady, Erie

6. Conner Hayes, Riverside

138-Pound Weight Class

1. Kai Allen, Silver Lake

2. Layne Hurla, Rossville

3. Drew Bretz, Hoxie

4. Jacob Windholz, Russell

5. Brodie Paige, ACCHS

6. Reece Grafel, Oberlin

Class 4A Team Rankings

1. Andale

2. Chanute

3. Tonganoxie

4. Frontenac

5. Fort Scott

6. Colby

7. Rose Hill

8. Ottawa

9. Augusta

10. Pratt

Individual Rankings

120-Pound Weight Class

1. Trent Clements, Chanute

2. Owen Eck, Andale

3. Quentin Pauda, Ulysses

4. Grady Fox, Augusta

5. Ryan Owens, Louisburg

6. Jake Barnes, Holton

195-Pound Weight Class

1. Konnor Tannahill, Holton

2. Brandon Martin, Tonganoxie

3. Tanner Luttig, Smoky Valley

4. Mitchell House, Labette County

5. Jared Ferguson, Ottawa

6.Riley Marx, Andale

All Class Team Rankings

1. Goddard – Class 5A

2. Washburn Rural – Class 6A

3. Chanute – Class 4A

4. Mill Valley – Class 5A

5. St. Thomas Aquinas – Class 5A

6. Blue Valley SW – Class 5A

7. Arkansas City – Class 5A

8. Dodge City – Class 6A

9. Garden City – Class 6A

10. Maize – Class 5A

Individual Rankings

1. Kaden Glass, Goddard – Class 5A

2. Branden Martin, Tonganoxie – Class 4A

3. Konnor Tannahil, Holton – Class 4A

4. Brodie Scott, Mill Valley – Class 5A

5. Mack Hubbel, Blue Valley SW – Class 5A

6. Tate Seabolt, Cimarron – Class 321A

7. Shadryon Blanka, St. Francis – Class 321A

8. Gavin Nutting, Hays High – Class 5A

9. Gus Davis, GE – Class 6A

10. Sean Carroll, St. Thomas Aquinas – Class 5A