2020-2021 Class 2A Regional Track and Field

The ACCHS Tigers girls and boys track team traveled to Blue Rapids-Valley Heights for the 2020-2021 KSHSAA Class 2A Regional Track Meet on Friday, May 21.

The top 4 placers in each event at each regional site qualify for the 2020-2021 KSHSAA State Track and Field meet at Wichita State University.

Girls Team Scores

1. Jefferson County North 97 points; 2. Blue Rapids-Valley Heights 86 points; 3. Bennington 73 points; 4. Salina-Sacred Heart 54 points; 5. Wabaunsee 48 points; 6. Washington County 44 points; 7. Republic County 36 points; 8. Herington 34 points; 9. Atchison-Maur Hill/Mount Academy 22 points; 10. Eskridge-Mission Valley 20 points; 11. McLouth 19 points; 12. Horton 16 points; 13. Wathena-Riverside 6 points; 14. Valley Falls 1 point and 14. ACCHS 1 point.

Boys Team Scores

1. Jefferson County North 126 points; 2. Republic County 79 points; 3. ACCHS 56 points; 4. Blue Rapids-Valley Heights 46 points; 5. McLouth 44 points; 6. Wabaunsee 43 points; 7. Washington County 39 points; 8. Valley Falls 35 points; 9. Eskridge-Mission Valley 29 points; 10. Atchison-Maur Hill/Mount Academy 23 points; 11. Bennington 21 points; 12. Salina-Sacred Heart 10 points and 13. Herington 6 points.

Boys 3200-Meter Run

6. Logan Rose, ACCHS 11:08.28.

Boys 110-Meter Hurdles

1. Bricen Lee, ACCHS 17.53.

Boys 100-Meter Dash

5. Kieran Courter, ACCHS 12.01.

Girls 1600-Meter Run

9. Jordan Caplinger, ACCHS 7:10.60.

Boys 1600-Meter Run

5. Logan Rose, ACCHS 5:10.19.

Girls 4x100-Meter Relay

10. ACCHS 58.39.

Boys 4x100-Meter Relay

7. ACCHS 47.59.

Boys 300-Meter Hurdles

3. Bricen Lee, ACCHS 46.39.

Girls 800-Meter Run

14. Brodie McAlexander, ACCHS 3:07.93.

15. Elaina Pantle, ACCHS 3:18.66.

Boys 800-Meter Run

2. Haeden Forbes, ACCHS 2:04.72.

11. Benjamin Rush, ACCHS 2:22.56.

Girls Shot Put Throw

10. Aleah Wallisch, ACCHS 26'01.75”.

12. Lauren Courter, ACCHS 25'07.5”.

Boys Shot Put Throw

1. Keegan Lott, ACCHS 46'11”.

12. Coltin Myers, ACCHS 37'03”.

Girls Discus Throw

9. Lauren Courter, ACCHS 83'11”.

Boys Discus Throw

1. Keegan Lott, ACCHS 151'08”.

13. Aiden Lott, ACCHS 103'08”.

Girls Long Jump

17. Maelynn Smith, ACCHS 12'05.5”.

Boys Long Jump

4. Kieran Courter, ACCHS 19'08.5”.

Girls Javelin Throw

6. Madison Gill, ACCHS 93'07”.

Boys Javelin Throw

6. Coltin Myers, ACCHS 133'05”

17. Corbin Hedrick, ACCHS 88'02”.

Girls Triple Jump

11. Madison Gill, ACCHS 29'.

12. Maelynn Smith, ACCHS 28'03.25”.

Boys Triple Jump

5. Matthew Worley, ACCHS 39'10.5”.