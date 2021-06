2020-2021 Class 1A Regional Track and Field

The The Jackson Heights and Wetmore Cardinals girls and boys track teams traveled to the Waverly Regional Site at Burlington for the 2020-2021 KSHSAA Class 1A Regional Track Meet on Thursday, May 20.

The top 4 placers in each event at each regional site qualify for the 2020-2021 KSHSAA State Track and Field meet at Wichita State University.

Girls Team Scores

1. Hanover 68 points; 2. Doniphan West 67 points; 3. Olpe 64 points; 4. Frankfort 58 points; 5. Burlingame 51 points; 6. Blue Valley-Randolph 41 points; 7. Moran-Marmaton Valley 39 points; 8. Clifton-Clyde 34 points; 9. Lebo 26 points; 10. Jackson Heights 20 points; 11. Centralia 15 points; 11. Colony-Crest 15 points; 13. White City 14 points; 14. Linn 12 points; 15. Madison 11 points; 16. Solomon 10 points; 17. Wakefield 8 points; 18. Wetmore 2 points; 19. Axtell 1 point; 19. Hope 1 point and 19. Troy 1 point.

Boys Team Scores

1. Madison 85 points; 2. Hanover 84 points; 3. Olpe 61 points; 4. Jackson Heights 57 points; 5. Lebo 32 points; 6. Doniphan West 30 points; 7. Centralia 28 points; 8. Clifton-Clyde 27 points; 9. Frankfort 23 points; 10. Blue Valley-Randolph 18 points; 10. Axtell 18 points; 10. Onaga 18 points; 13. White City 17 points; 14. Wetmore 16 points; 14. Waverly 16 points; 16. Burlingame 13 points; 17. Southern Coffey County 12 points; 18. Hartford 1 point, 18. Wakefield 1 point and Troy 1 point.

Girls 3200-Meter Run

4. Annalysse Allen, Jackson Heights 13:45.94.

Boys 3200-Meter Run

1. Daniel Little, Jackson Heights 10:28.86.

3. Colby Hanzlicek, Wetmore 11:01.99.

4. Nathaniel Linck, Jackson Heights 11:19.95.

Boys 110-Meter Hurdles

3. Ian Anderson, Jackson Heights 17.96.

Boys 4x800-Meter Relay

3. Wetmore (Colby Hanzlicek, Kael McQueen, Austin Smith and Eric Bloom) 9:06.30.

Girls 1600-Meter Run

7. Annalysse Allen, Jackson Heights 6:19.26.

Boys 1600-Meter Run

1. Daniel Little, Jackson Heights 4:44.44.

3. Nathaniel Linck, Jackson Heights 4:53.65.

11. Dierk Hanzlicek, Wetmore 5:33.73.

Boys 400-Meter Dash

6. Wyatt Bacon, Jackson Heights 54.59.

Girls 300-Meter Hurdles

9. Amaya Marlatt, Jackson Heights 55.22.

10. Mallori Mulroy, Jackson Heights 55.98.

Boys 300-Meter Hurdles

8. Devin Mock, Jackson Heights 45.18.

9. Ian Anderson, Jackson Heights 46.35.

Boys 800-Meter Run

1. Daniel Little, Jackson Heights 2:02.80.

Girls 200-Meter Dash

4. Kanyon Olberding, Jackson Heights 29.24.

Boys 200-Meter Dash

8. Alexander Browning, Jackson Heights 25.70.

Girls 4x400-Meter Relay

7. Jackson Heights 4:40.84.

Boys 4x400-Meter Relay

4. Jackson Heights (Daniel Little, Wyatt Bacon, Devin Mock and Alexander Browning) 3:45.62.

Boys Shot Put Throw

3. Taylor Wamego, Jackson Heights 47'03”.

Girls Discus Throw

5. Reagan Osterhaus, Wetmore 97'09”.

7. Dawson Cochren, Jackson Heights 95'08”.

15. Rebekah Hutfles, Jackson Heights 86'03”.

Boys Discus Throw

12. Kyler Wommack, Wetmore 94'05”.

Girls Long Jump

5. Kanyon Olberding, Jackson Heights 15'11.25”.

17. Taylor Fillmore, Wetmore 12'05.5”.

Boys Long Jump

10. Taylan Hackler, Wetmore 18'07”.

Girls Javelin Throw

3. Sarah Marshall, Jackson Heights 105'06”.

10. Amaya Marlatt, Jackson Heights 95'01”.

Boys Javelin Throw

11. Grant Amon, Jackson Heights 116'05”.

19. Kyler Wommack, Wetmore 100'08”.

Girls Triple Jump

4. Kanyon Olberding, Jackson Heights 33'07.75”.

18. Taylor Fillmore, Wetmore 27'04”.

Boys Triple Jump

5. Jacob Carls, Wetmore 38'09”.

17.Taylan Hackler, Wetmore 33'10”.

Girls Pole Vault

7. Shelby Fox, Jackson Heights 7'06”.