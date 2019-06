2019 State Track and Field Results

Several athletes from Holton, Royal Valley, Jackson Heights, ACCHS and one athlete from Wetmore traveled to Wichita State University and Cessna Stadium for the 2019 KSHSAA (Kansas High School Activities Association) State Track and Field Championships.

The ACCHS track and field team had one state champion. Trystin Myers was the only ACCHS state champion in the 2A Boys 110-Meter Hurdles with a time of 15.27.

Class 2A and 3A girls results:

Prelims

3A Girls 100-Meter Hurdles

15. Regan Baum, Holton 17.11.

Finals

3A Girls 200-Meter Dash

16. Mary Broxterman, Royal Valley 28.05.

3A Girls 300-Meter Hurdles

10. McKenzie Ogden, Royal Valley 49.25.

3A Girls 400-Meter Dash

8. Cailin Parks, Holton 1:01.86.

13. McKenzie Hegemann, Royal Valley 1:03.35.

2A Girls 800-Meter Run

3. Faith Little, Jackson Heights 2:23.18.

2A Girls 1600-Meter Run

10. Victoria Caplinger, ACCHS 5:43.58.

2A Girls 4x100-Meter Relay

9. Jackson Heights 52.77.

3A Girls 4x100-Meter Relay

8. Royal Valley 51.17.

2A Girls 4x400-Meter Relay

5. Jackson Heights 4:18.12.

2A Girls 4x800-Meter Relay

4. Jackson Heights 10:24.28.

2A Girls Discus Throw

13. Grace Roles, Jackson Heights 100’4”.

3A Girls High Jump

13. Ivy Fink, Royal Valley 4’8”.

2A Girls Javelin Throw

8. Sydney Raborn, Jackson Heights 117’11”.

10. Abby Brey, Jackson Heights 114’9”.

3A Girls Pole Vault

10. Tabor Barta, Holton 9’.

11. McKenzie Hegemann, Royal Valley 8’6”.

3A Girls Triple Jump

5. Morgan Harvey, Royal Valley 35’8.25”.

Class 1A, 2A and 3A Boys Results:

Finals

3A Boys 100-Meter Dash

7. Ian Watkins, Holton 11.21.

2A Boys 110-Meter Hurdles

1. Trystin Myers, ACCHS 15.27.

3A Boys 110-Meter Hurdles

5. Gavin Cumpton, Royal Valley 15.85.

3A Boys 200-Meter Dash

6. Ian Watkins, Holton 23.10.

2A Boys 300-Meter Hurdles

2. Trystin Myers, ACCHS 40.30.

2A Boys 400-Meter Dash

6. Tucker Smith, ACCHS 52.25.

2A Boys 800-Meter Run

4. Daniel Little, Jackson Heights 2:02.61.

2A Boys 1600-Meter Run

6. Daniel Little, Jackson Heights 4:38.17.

1A Boys 3200-Meter Run

16. Eric Bloom, Wetmore 11:15.66.

3A Boys 4x400-Meter Relay

13. Holton 3:33.88.

2A Boys Discus Throw

14. Curtis Niehues, Jackson Heights 129’6”.

2A Boys High Jump

6. Jason Bosley, Jackson Heights 6’.

9. Jonathan Joice, ACCHS 5’8”.

2A Boys Javelin Throw

16. George Wiecken, Jackson Heights 123’8”.

2A Boys Long Jump

13. Cooper Williams, Jackson Heights 18’6.5”.

2A Boys Pole Vault

5. Jackson Ahlgren, Jackson Heights 12’.

2A Boys Triple Jump

6. Levi Olberding, Jackson Heights 42’9.5”.

15. Trystin Myers, ACCHS 36’9.25”.

3A Boys Triple Jump

12. Canon Karn, Holton 41’2.75”.