2019 All-District 4 Team – MP

The football coaches for the Holton Wildcats, Royal Valley Panthers, Marysville Bulldogs, Sabetha Bluejays, Wamego Red Raiders and the Hiawatha Redhawks have announced the 2019 All-District 4 football teams.

The teams are as follows:

1st Team Offense

QB

*Gabe Garber, Sabetha

RB

*Atreyau Hornbeak, Marysville

*Konnor Tannahill, Holton

*Isiah Childs, Wamego

WR

*Mike Moreno, Hiawatha

*Owen Nietfeld, Marysville

*Tayber Vetter, Wamego

TE

*Drew Schmelzle, Sabetha

OL

*Komesh Spoonhunter, Royal Valley

*Jordan Huntington, Holton

*Lucas Dankenbring, Marysville

*Carson Ukele, Sabetha

*Titus Tuiasosopo, Wamego

Kicker

*Joaquin Sucena, Wamego

1st Team Defense

DL

*Brycen Detimore, Marysville

*Cade Bergstrom, Wamego

*Carson Ukele, Sabetha

*Konnor Tannahill, Holton

DE/OLB

*Canon Karn, Holton

*Noah Ackerman, Marysville

ILB

*Gabe Garber, Sabetha

*Storm Slupianek, Marysville

DB

*Taygen Fletcher, Holton

*Jonny Crome, Marysville

*Noah Nonnast, Sabetha

*Adler Pierson, Wamego

Punter

*Braden Argabright

Honorable Mention Offense

RB

*Andrew Frazee, Sabetha

WR

*Braden Argabright, Sabetha

OL

*Carter Watkins, Holton

Honorable Mention Defense

DL

*Ben Dwerlkotte, Marysville

ILB

*Trey Wright, Holton

*Riley Eveland, Wamego

DB

*Gavin Cumpton, Royal Valley