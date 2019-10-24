State Fair Results
Thu, 10/24/2019 - 12:30 holtonadmin
CROPS
COOL SEASON GRASS HAY
Blue: Dalton Peters.
HORTICULTURE
HORTICULTURE NOTEBOOK
Purple: Kennedy Smith.
CLOTHING & TEXTILES
ARTICLE, GARMENT OR OUTFIT CONSTRUCTED BY 9-11 YEAR OLD EXHIBITOR
Red: Anna Schierling.
ARTICLE, GARMENT OR OUTFIT CONSTRUCTED BY 12-14 YEAR OLD EXHIBITOR
Blue: Karlie Albright.
FIBER ARTS
CROCHET
Purple: Cassandra Fund.
Red: Breanna Brees.
KNITTING
Red: Caliber Miller.
PATCHWORK OR
QUILTED ARTICLE
Purple: Karlie Albright.
Blue: Savannah Cattrell, Megan Fenske and Brooke Slipke.
NUTRITION
NON-PERISHABLE FOOD PRODUCT, 9-11 YEARS OLD
Purple: Tucker Terry.
Blue: Zane Montgomery.
Red: Jarett Abel.
NON-PERISHABLE FOOD PRODUCT, 15-18 YEARS OLD
Red: Shelby Fox and Madeline Montgomery.
PRESERVATION
SWEET SPREADS, SYRUPS
ONE JAR
Red: Abigail Robinson.
MEATS, ONE JAR
Red: Blade Montgomery.
SHOOTING SPORTS
EDUCATIONAL DISPLAY
Purple: Jarett Abel and Paden Askren.
WOODWORK
OTHER WOODWORK
Red: John Ireland.
White: Aiden Baumchen.
PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOS
3 YEARS OR LESS
IN PROJECT
Purple: Jarett Abel (Kansas 4-H Foundation award) and Abigail Robinson.
Blue: Elisa Bartel (Kansas 4-H Foundation award), Aiden Baumchen, Hayden Berry, Pierson Cyphers, Cassandra Fund, Nathaniel Fund, Sarah Grafton, Kolden Ingels, Carter McCauley, Drake Mellies, Kailei Mitchell and Karoline Tannahill.
Red: Dalton Peters, Emma Sides, Koy Tannahill and Nicholas Tracy.
White: Laramie Self.
COLOR PHOTOS
4-7 YEARS IN PROJECT
Purple: Charlotte Cyphers (Rock Springs Display award) and Rebecca Halbleib (Rock Springs Display award).
Blue: Reece Burns, Danni Klahr (Kansas 4-H Foundation award), Lora Larison (Kansas 4-H Foundation award), Elizabeth Schuster and Brynn Shupe (Kansas 4-H Foundation award).
Red: Aaralyn Allen, Jennifer Buck, Josie Buck, Natalie Fox, MaKenzie Kennedy and Lorna Smith.
COLOR PHOTOS
8 YEARS OR MORE
IN PROJECT
Blue: Hanna Allen.
Red: Jessica Buck, Shelby Fox and Samantha Wilson.
BLACK & WHITE PHOTOS
3 YEARS OR LESS
IN PROJECT
Purple: Mallorie Fox (Kansas State 4-H Office award).
Blue: Teagen Bowhay, Wyatt Shields, Brooke Slipke, Christine Smith, Kennedy Smith and Paige Snyder.
Red: Gabriel Fund.
BLACK & WHITE PHOTOS
4-7 YEARS IN PROJECT
Blue: Emberlee Allen and Caliber Miller.
Red: Rhett Kennedy and Shayla Rezac.
White: Breanna Brees and Savannah Cattrell.
BLACK & WHITE PHOTOS
8 YEARS OR MORE
IN PROJECT
Blue: Hanna Allen, Marcus Pruett and Samantha Wilson.
Red: Jessica Buck and Shelby Fox.
DOG SHOW
INTERMEDIATE
SHOWMANSHIP
(12-14 YEARS OLD)
Purple: Natalie Woods.
SENIOR SHOWMANSHIP
(15 YEARS & OLDER)
Purple: Judd Nelson (finalist).
NOVICE
Blue: Natalie Woods.
AGILITY I
Purple: Natalie Woods (2).
AGILITY II
Blue: Judd Nelson.